YDÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA GÜZ DÖNEMİ KAYITLARI BAŞLADI

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Yüksek Öğretim Kurulu ve Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu onaylı 143 yüksek lisans ile 75 doktora programına 2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıtlarının başladığını duyurdu.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, yüksek lisans ve doktora programları YDÜ bünyesinde yer alan Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri tarafından 1714 Öğretim Üyesi ile yürütülüyor.

Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt olmak isteyen kamu personeline ise % 20 indirim uygulandığı belirtilen açıklamada, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan 218 Yüksek Lisans ve Doktora programlarına güz dönemi için kayıt yaptırmak isteyenlerin daha detaylı bilgiyi www.neu.edu.tr web sayfasından veya 223 64 64 (dahili 211-225-377) numaralı telefondan alabilecekleri kaydedildi.