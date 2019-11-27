Yeğenine tecavüz gerekçesiyle aranan şahıs,suçunu itiraf etti

Öz yeğenine tecavüz ettiği iddasıyla aranan ve dün akşam yaklananan F.B. mahkemede suçunu itiraf ettiği bildirildi.

Kardeşinin 12 yaşındaki kızına tecavüz ettiği gerekçesi ile aranan 38 yaşındaki astsubay F. B,dün İskele’de Sennaro Dağı Büyükkonuk'ta, aracının içinde bulunmuştu.

Olay, cinsel saldırıya uğrayan 12 yaşındaki kızın ailesinin özellikle annesinin polise giderek şikayette bulunmasıyşa ortaya çıkmıştı.

F.B dün sabah mahkemeye çıkartıldı. Polis zanlı F.B.'nin suçunu kabul ettiğini ve soruşturmanın sürdüğünü mahkemeye aktardı.

Zanlı F.B iki gün tutuklu kalacak

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2019, 10:38