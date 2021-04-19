Yeldener'den açıklama: "Gerçekleri yansıtmıyor"

Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta, Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, BASS’ın Li-Koop Ltd’de örgütlü ve yetkili sendika olduğunu ifade ederek, cuma günü yerel basında Li-Koop üyeleri platformu adına yapılan açıklamanın gerçekleri yansıtmadığını belirtti.
Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada, açıklamayı, sadece siyasi tavır ve eski yönetim kurulunun yasal mevzuatlara aykırı işlerini kapatmak-aklamak için yapılan bir açıklama olarak gördüklerini kaydetti.
Li-Koop üyeleri platformu adına açıklama yapanların, “olumsuz ve yasalara aykırı” hareket ederek, görevden alınan eski yönetim kuruluna hiç hesap sormadığını savunan Yeltekin, “Şimdi kahramanlığa soyunmaktadırlar” ifadelerini kullandı.
Şu anda Li-Koop Ltd’in mali yapısının güçlendiğini, personel özlük ve sosyal haklarının güvencede olduğunu belirten Yeltekin, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nin Li-Koop Ltd. ve kuruluş amaçlarına aykırı ‘çiftlik’ gibi kullanılan kooperatiflerdeki yasal uygulamalarını desteklediklerini kaydetti.
Yeltekin, kooperatiflerin ülkeye ve üyelerine hizmet etmeleri konusundaki yasal çalışmalara da destek verdiklerini bildirdi.