Yem maddeleriyle karma yemlerin ithaline muafiyet

İthal yem maddeleriyle karma yemler Gümrük Vergisi’nden, Fiyat İstikrar Fonu ve Özel Fiyat İstikrar Fonu’ndan muaf tutulacak. Girdi maliyetlerindeki artış göz önünde bulundurularak alınan karar 31 Aralık tarihine kadar geçerli olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Bakanlar Kurulu, 31 Aralık 2022 tarihine kadar KKTC’ye ithal edilecek ve ithalat ön iznine tabi premiksler (yem katkısı) dahil yem ham madde karşımından oluşan karma yemlerin ithalinde uygulanan Gümrük Vergisi, Fiyat İstikrar Fonu ve Özel Fiyat İstikrar Fonu’ndan muaf tutulmasına karar verdi.