Yeni asgari ücret 1 şubat’tan geçerli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, dün sabah yapılan toplantıda Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 2020 yılının ilk asgari ücretini, brüt 3 bin 600 TL, net 3 bin 132 TL olarak belirlediğini anımsatarak, yeni asgari ücretin 1 Şubat itibarıyla uygulanacağını kaydetti.

Sucuoğlu, asgari ücretin belirlenmesi ardından durum tespiti ve bilgi vermek amacıyla dün bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında bakanlık yetkilileri de hazır bulundu.

Bakan Sucuoğlu, yaklaşık üç aydır üzerinde çalıştıkları yerel istihdamı destekleme projesiyle asgari ücretten başlayacak şekilde 4 bin TL’ye kadar geliri olan KKTC vatandaşı kişilere bir yıl boyunca her ay net olarak 200 TL verilmesi uygulamasının haftaya başlatılmasının hedeflendiğini de açıkladı. Sucuoğlu, bu kapsamda 29 bin civarında kişi bulunduğunu ve bu kişilere bir yıl boyunca verilecek katkıyla toplamda 2 bin 400 TL ödeneceğini bildirdi.