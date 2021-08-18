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Yeni asgari ücrete hükümet ret verdi
Kıbrıs
18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:25
Genç
İşçi ve işveren asgari ücretin 4925 TL olmasında anlaştı ancak hükümet yeni asgari ücrete ret verdi
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