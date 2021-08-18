Yeni asgari ücrete hükümet ret verdi

Yeni asgari ücrete hükümet ret verdi
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İşçi ve işveren asgari ücretin 4925 TL olmasında anlaştı ancak hükümet yeni asgari ücrete ret verdi

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