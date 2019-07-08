Yeni atamalar yapıldı

Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı’na Mustafa Akçaba, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü’ne Murad Aktuğ atandı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Umure Örs 5 Temmuz itibarıyla görevinden alınırken bu mevkiye müşavir olarak görev yapmakta olan Mustafa Akçaba bugünden itibaren atandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü olarak görev yapan Salih Sarpten 5 Temmuz tarihinde görevinden alınırken yerine müşavir olarak görev yapmakta olan Murad Aktuğ bugün itibariyle atandı.