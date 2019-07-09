Yeni atamalar yapıldı

Yeni atamalar yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığında görevden alma ve atamalar gerçekleşti.

Başbakanlık Basın  ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı  Müsteşarı olarak görev yapan  Ercan Sınay  görevden alınarak yerine müşavir olarak görev yapmakta olan  Emirali Deveci atandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Su İşleri Dairesi Müdürü Nazife Yılmaz görevden alınarak yerine Tarkan Çeki  atandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Veteriner Dairesi Müdürü  Hüda Hüdaoığlu  da görevinden alındı.

Görevden almalar bugün,  atamalar ise yarından itibaren geçerli olacak.

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