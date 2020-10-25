Yeni Başkan Dr.Yonca Morris oldu

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası başkanlığına tek aday olan Dr. Yonca Morris oybirliğiyle seçildi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası IX Olağan Genel Kurulda yapılan seçimde yönetim kuruluna Dr. İdris Deniz, Dr. Erol Barçın, Dr. Ömer Taşargöl, Dr. Sinem Şığıt İkiz, Dr. Ergün Ökçün ve Dr. Leman Havuzsalim seçildi. Yönetim kurulunun yedek üyeleri ise Dr. Onur Çelik, Dr. Zeynep Taşargöl ve Dr. Fatma Deniz oldu.

Dr. Mustafa Arabacıoğlu, Dr. Gülsen Bozkurt ve Dr. Turgay Akalın’dan oluşan Denetleme Kurulu yedek üyeliğine ise Dr. Musa Olgu getirildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020, 13:19