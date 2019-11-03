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Yeni Başkan Umut Öksüz

Yeni Başkan Umut Öksüz
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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin olağan genel kurulu yapıldı. Kurulda başkanlığa Umut Öksüz getirildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, kurulda gündemde sunulan  raporlar onaylanıp seçimler yapıldı. Görev yapacak organlara seçilen eczacılar kendi aralarında görev bölümü yaptı.
Buna göre;

Yönetim Kurulu Üyeleri
-Dr.Ecz. Umut Öksüz (Başkan)
-Uzm.Ecz.Mediha Keleşoğlu (Genel Sekreter)
-Ecz.Safiye Çağansel (Veznedar)
-Ecz. Ece Gülaç (Faal Üye)
-Ecz.Reşat Dostel (Faal Üye)

Onur Kurulu (Disiplin Kurulu) 
-Ecz.Ayfer Uzman 
-Ecz.Ayberk Gürsoy
-Ecz.Seval Karafistan
-Dr.Ecz Eylem Körceğez
-Ecz.İsmet Tufan

Denetleme Kurulu Üyeleri : 
-Ecz.Faika Coşkun
-Ecz.Halit Kavçın
-Ecz.Eda Ataçağ

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