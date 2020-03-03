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Yeni ehliyet süreci başladı

Yeni ehliyet süreci başladı
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Nisan ayında geçilecek yeni trafik tüzükleri ile uyumlu, yenilenmiş KKTC Sürüş Ehliyeti çalışması tamamlandı.

Geçtiğimiz hafta içerisinde ilgili tüzük çalışmasının Bakanlar Kurulu’nda onaylanıp yürürlüğe girmesi ile birlikte, yeni ehliyet süreci de başlamış oldu.

Yeni KKTC Sürüş Ehliyeti, AB standartlarında boyut, dünya genelinde kullanılan yeni araç sınıflandırması ve üç farklı güvenlik öğesi içeriyor.

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yeni ehliyetler Ekim 2020’de kullanılmaya başlanacak.

Sürüş ehliyetlerine paralel olarak, kamu taşımacılığında kullanılan KKTC Mesleki Sürüş Ehliyetleri de yenilenecek.

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