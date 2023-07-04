Yeni Ercan Havalimanı'nda yarın test uçuşları yapılacak

Yeni Ercan Havalimanı'nda yarın saat 10.00’da test uçuşları yapılacak. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın da izleyeceği test uçuşlarının öncesinde T&T Teknik Koordinatörü Naci Işık, basına brifing verecek.
Açıklamada, test uçuşlarını takip etmek isteyen basın mensuplarının saat 09.00’dan önce yeni Ercan Havalimanı terminalinde olmaları gerektiği bildirilirken, saat 09.00’da T&T Teknik Koordinatörü Naci Işık’ın test uçuşları ile ilgili basına brifing vereceği de aktarıldı. Açıklamada, brifingin ardından saat 10.00’da başlayacak test uçuşlarını Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın da izleyeceği kaydedildi.