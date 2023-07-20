Yeni Ercan Havalimanı törenle açıldı

Yeni Ercan Havalimanı’nın terminal binası ve pisti, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında törenle açıldı.

Yeni terminal binası ve pistin resmi açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar veTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı.

Açılış töreni Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlarken, havalimanı tanıtım filmi izlendi.

Tanıtım filminin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birer konuşma yaptı.

Açılış kurdelesini Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ında katıldığı diğer KKTC ve TC'li siyasiler ve yetkiler birlikte kesti.