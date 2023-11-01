Yeni Ercan Havalimanı’na ilk kez Airbus A-350 geniş gövdeli uçak indi

Yeni Ercan Havalimanı’na ilk kez 329 yolcu kapasiteli Airbus A-350 geniş gövdeli uçak indi. Türk Hava Yolları’nın (THY) tarifeli İstanbul-Ercan TK 960 sayılı uçağı bir havacılık geleneği olan su takıyla karşılandı. Toplam 258 yolcunun KKTC’ye geldiği geniş gövdeli uçakla tarifeli seferler başladı.

Uçağın gelişi nedeniyle havalimanında düzenlenen törene Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ahmet Savaşan, bazı birlik temsilcileri, bürokratlar ve diğer yetkililer katıldı.

Kabin ekibine buket takdim edilen törende, konuşmalar yapıldı. Ardından pasta kesimi gerçekleştirildi.

-Üstel: “Dünyaya açılan en büyük penceremiz…”

Başbakan Ünal Üstel burada yaptığı konuşmada, mutlu bir güne hep birlikte şahitlik ettiklerini belirterek, kendilerine bu günü yaşatan THY yetkililerine ve ekibine teşekkür etti.

Hükümete geldikleri günden bu yana, “yarım kalan proje ne varsa anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla bitireceğiz” dediklerine işaret eden Üstel, 2012’de başlayan Ercan Havalimanı yeni binası ve pist yapımını, hükümetin koyduğu iradeyle, Lefkoşa Büyükelçisi’nin büyük katkılarıyla ve anavatan Türkiye’nin büyük desteğiyle tamamlayarak, 20 Temmuz’da halkın kullanımına açtıklarını kaydetti.

“Dünyaya açılan en büyük penceremiz…” diyen Üstel, yeni havalimanının açılmasının ardından, “uçak seferlerinin çoğaltılacağını, geniş gövdeli uçakların indirileceğini, daha çok turist getirileceğini, maliyetlerin aşağıya çekileceğini” söylediklerini hatırlattı. Bütün bunları yaparken ekonomik çarkları çevireceklerini vurgulayan Başbakan Üstel, “2024, 2023’ten güzel olacak, daha iyi olacak” dedi.

Geniş gövdeli uçağın gelişinin kendilerinde heyecan yarattığını dile getiren Üstel, hem geniş gövdeli uçakların gelmesi, hem de Anadolu Jet’in Ercan’a seferlerini artırmasının ülkede ekonomide yaşanan sorunların yavaş yavaş aşılacağının işaretlerini verdiğini söyledi. Üstel, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, halkı adına selamlarını iletti.

Filistin-İsrail arasında yaşananlara işaret eden Üstel, “Ama bizim bir anavatanımız var Türkiye Cumhuriyeti… 1974 öncesi yaşadığımız esareti 1974 sonrası yaşamıyoruz. Ama yanı başımızda İsrail, Filistin… Artık hastanelerin dahi bombalandığı, çocuklarımızın öldüğü bir dünya…” diye konuştu.

Yeni havalimanının ufak, tefek eksiklikleri olabileceğini ancak bunların süreç içerisinde tamamlanacağını ifade eden Üstel, bugün gördükleri tablonun gurur verici olduğunu kaydetti. Üstel, KKTC’nin daha da ileriye gitmesi için hükümet olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurguladı.

-Feyzioğlu: “Bir hayaldi gerçek oldu”

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da, “Bu bir hayaldi gerçek oldu, hep birlikte gerçek kıldık” diyerek, bunların, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “KKTC’yi tanıyın” diye seslenişinin altını dolduran dev yatırımlar olduğunu belirtti.

“KKTC bağımsız, egemen bir devlettir ve sonsuza dek yaşayacaktır” vurgusu yapan Feyzioğlu, “Bunu ancak bu adaya vurduğunuz mühürlerle ortaya koyabilirsiniz” dedi.

Yeni terminal binasının ve THY’nin yıllarca hasretle beklenen geniş gövdeli uçağının indiği yeni pistin KKTC’ye vurulan, “burası Kıbrıs Türkü’nün egemenliğindedir” mührü anlamına geldiğini kaydeden Feyzioğlu, “Heyecanımız bundan, mutluluğumuz bundan” dedi.

THY’ye teşekkür eden Metin Feyzioğlu, bilet fiyatlarının düşeceğini ve daha fazla sefer yapılacağını umduğunu ifade ederek, bunun için de devletin tüm yetkililerinin çalıştığını vurguladı.

-Ataoğlu: “Hedeflerimize yavaş yavaş ulaştığımızı görmek bizleri mutlu ediyor”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, “Bizim çok önemli gün” diyerek, geniş gövdeli uçağın inmesine vesile olan kabin ekibine teşekkür etti.

Ercan Havalimanı’nın yeni binası ve pistinin açılmasıyla geniş gövdeli uçakların ineceği müjdesini verdikleri ilk günleri hatırlatan Ataoğlu, “Bu günü yaşamak beni gerçekten çok mutlu etti” diye konuştu. Ataoğlu, THY ve havayolu şirketlerine ülkeye yapacakları katma değerden dolayı teşekkürlerini sundu.

Turizm adası olduklarına işaret eden Ataoğlu, uçak bilet fiyatları konusunda canla başla çalıştıklarını ifade etti. “Geniş gövdeli uçağın da ülkeye gelmesiyle hedeflerimize artık yavaş yavaş ulaştığımızı görmek bizleri mutlu ediyor” diyen Ataoğlu, turist sayısının artmasıyla ilgili yaptıkları çalışmaların sonuç elde edeceğini görmekten de mutlu olduklarını belirtti.

-Arıklı: “Geniş gövdeli uçağın inmesi bizim için bir hayaldi”

Bayındırlık ve Ulaştırma Erhan Arıklı da, Ercan Havalimanı yeni binası ve pistinin açılmasının bir misyon ve KKTC’nin bir vizyonu olduğunu vurguladı.

Yeni havalimanının KKTC’nin prestij projesi olduğunu ve bunun hayata geçirildiğini dile getiren Arıklı, “Ama toplumda KKTC olgusuna karşı çıkan, KKTC’yi hazmedemeyen, KKTC’nin başarı hikayesi yazmasını arzu etmeyen kişiler, kurumlar ve çevreler, Ercan Havalimanı’nın itibarsızlaştırılması için açıldığı günden itibaren havalimanı için olmadık laflar söylediler, iddialarda bulundular” şeklinde konuştu.

Yeni açılan her havalimanında mutlaka birtakım eksiklikler olduğunu ifade eden Arıklı, buna rağmen en küçük bir eksikliğin ve aksiliğin abartılarak, sosyal medyadan, basın-yayın organlarından manşete taşındığını söyledi.

Meclis’te dün bir milletvekilinin alay edercesine, “Hani geniş gövdeli uçaklar inecekti?” diye sorduğunu anlatan Arıklı, kendisinin de buna, “gelin geniş gövdeli uçağı birlikte karşılayalım” diyerek, yanıt verdiğini kaydetti.

“Geniş gövdeli uçağın inmesi bizim için bir hayaldi” diyen Arıklı, uçak sayısının, uçak şirketlerinin artmasının önemli olduğunu ifade ederek, bilet fiyatlarının yüksekliğinden herkesin şikayet ettiğini belirtti. Bakan Arıklı, bunu önlemenin yolunun uçak sayısının ve uçak şirketlerinin artmasıyla birlikte rekabet ortamının oluşması olduğuna dikkat çekti.

Bir firmanın daha KKTC’ye tarifeli seferlere başladığını ifade eden Arıklı, bu rekabet ortamında bilet fiyatlarının biraz daha aşağı düşeceğini umduğunu dile getirdi. Arıklı, son olarak THY’nin yöneticilerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

-Şenol: “Geniş gövdeli uçakla yolcu sayımızı iki katına çıkarıyoruz”

THY Ortadoğu ve Kıbrıs Başkan Yardımcısı Erol Şenol da, “Benim için çok değerli bir gün” diyerek, kendisinin de bugün gelen A-350 geniş gövdeli uçakla seyahat ettiğini kaydetti.

THY olarak KKTC’de kapasitelerini artırdıklarını dile getiren Şenol, geniş gövdeli uçakla yolcu sayılarını iki katını çıkardıklarını belirtti. Anadolu Jet olarak da sefer sayılarını artıracaklarını ifade eden Şenol, turizmi desteklemek için, Kıbrıs halkının daha ulaşılabilir fiyatlarla, daha iyi hizmet alabilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye’den KKTC’ye kültür turlarını artıracaklarını ifade eden Şenol, KKTC’de sivil havacılığın gelişmesi için ellerini taşın altına koyacaklarını vurguladı.