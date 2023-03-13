Yeni Kıbrıs Derneği, deprem yardımlarını KTOEÖS ve KTÖS’e teslim etti

İki toplumlu Yeni Kıbrıs Derneği, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yetkilileri ile KTOEÖS’te bir araya geldi. Ziyarette, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi nedeniyle dernek adına toplanan bağış sendikalara takdim edildi.

KTOEÖS’ten yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı Thoukis C. Thoukidides ziyarette yaptığı konuşmada, 19 Mart 1975’te kurulan Yeni Kıbrıs Derneği’nin amaç ve ilkelerini sendikalara aktararak, Kıbrıs’ta acilen federasyon temelinde çözüme ulaşılması için birlik ve mücadele gerektiğini kaydetti.

Deprem felaketinde yaşanan kayıplardan büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Thoukidides, Kıbrıs Türk toplumunun acısını paylaştıklarını belirterek, yaraların sarılması için dernek adına toplanan bağışı sendikalara takdim etti.

Ziyarette ayrıca iki toplumdan akademisyenlerin ve gazetecilerin, “Kıbrıslılık” konusunda yazdığı makaleleri derleyen kitap tanıtılarak, kitabın iki dilde yayınlanması için iş birliği yapılması ve iki toplumu yakınlaştıracak çeşitli etkinliklerin organize edilmesi yönünde fikir birliğine ve anlaşmaya varıldı.