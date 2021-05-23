Yeni üyelere bilgi verildi

İş Kadınları Derneği, derneğe katılan yeni üyelerin dernek hakkında daha fazla bilgi sahibi olması ve yönetimin yeni üyeleri daha yakından tanıyarak, fikir ve görüş alışverişinde bulunulması amacıyla bir dizi toplantı başlattı.

İş Kadınları Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, ilk toplantının dün 15 yeni üyenin katılımı ile İş Kadınları Derneği Köşkü’nde gerçekleştirildiği kaydedildi.

İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir derneğin misyon-vizyon, amaç ve faaliyetleri hakkında sunum yaparak, sinevizyon gösterimi eşliğinde yeni üyeleri dernek hakkında bilgilendirdi.

Toplantının ikinci kısmında ise katılımcılar kendilerini tanıtarak, fikir ve görüş alışverişinde bulundular.

Yeni üyeler dernek çalışmalarına katkı koymak için oldukça istekli olduklarını ifade ederken, yönetim kurulu üyeleri de yeni üyelerin derneğe katılımları dolayısıyla duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Yeni üyelere dernek rozetleri takdim edilerek üyelik kayıtları yapılan toplantı, İKD Köşk bahçesinde verilen kokteyl ile tamamlandı.İş