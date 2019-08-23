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Yeni yerleştirilen hız tespit kameraları devrede

Yeni yerleştirilen hız tespit kameraları devrede

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, trafik güvenliğini artırmak amacıyla Lefkoşa-İskele Anayolu üzerinde bulunan Sütlüce’ye ve İskele-Yenierenköy Anayolu üzerindeki Kumyalı’ya kurulan hız tespit kameralarının testlerinin tamamlandığını duyurdu.
Açıklamada, bugünden itibaren sürat suçu işleyen sürücülere ceza göndermeye başlanacağı kaydedildi.

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