Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, trafik güvenliğini artırmak amacıyla Lefkoşa-İskele Anayolu üzerinde bulunan Sütlüce’ye ve İskele-Yenierenköy Anayolu üzerindeki Kumyalı’ya kurulan hız tespit kameralarının testlerinin tamamlandığını duyurdu.
Açıklamada, bugünden itibaren sürat suçu işleyen sürücülere ceza göndermeye başlanacağı kaydedildi.
Yeni yerleştirilen hız tespit kameraları devrede
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, trafik güvenliğini artırmak amacıyla Lefkoşa-İskele Anayolu üzerinde bulunan Sütlüce’ye ve İskele-Yenierenköy Anayolu üzerindeki Kumyalı’ya kurulan hız tespit kameralarının testlerinin tamamlandığını duyurdu.
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