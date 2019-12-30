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Yeni yıl tatilinde otellerde doluluk oranları

Yeni yıl tatilinde otellerde doluluk oranları
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Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) yeni yıl tatili süresince beş yıldızlı büyük tesislerin doluluklarının %81, küçük otellerin doluluklarının ise %69 düzeylerinde gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı.

KITOB Başkanı Dimağ Çağıner imzasıyla yayınlanan açıklamada, ortalama doluluk oranının %75 civarında olacağının düşünüldüğü kaydedildi.
 
Açıklamaya göre, KITOB’a üye toplam 109 üye otelin 27’sinde yeni yıl tatili süresince %100 doluluk yaşanması bekleniyor.
 
Bunun yanında 32 tesisin yeni yıl tatili dolulukları %60 ile %99 oranları arasında gerçekleşmesi bekleniyor.
 
Çağıner, açıklamasında “Tüm otellere başarılı bir yeni yıl geçirmelerini dilerken tüm halkımızın da Yeni Yılını kutlar esenlikler dileriz.” ifadelerini kullandı.

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