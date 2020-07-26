Yeni yönetim belirlendi

Yunan Dili Derneği (YUDER), dün gerçekleştirdiği İkinci Olağan Genel Kurulu Toplantısı’nda yeni yönetimini belirledi.

YUDER’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu lokalinde yer alan Genel Kurul Toplantısında, Arif Malek, Şizen Gazi, Laçin Önel, Çise Erdoğa, Salih Toksöz, Özgen Özyönüm, Fatma Tahsin Keleş ve Diyar Zorakı, Yönetim Kurulu’na seçildi.

Yeni Yönetim Kurulu görev dağlımı yapmak üzere ilk toplantısını 15 gün içerisinde yapacak.

Denetleme Kurulu’na Şerife Damdelen, Hamit Sakallı, Bilgin Şenyurt Polatcan ve Halide Gültekin Özdengiz; Disiplin Kurulu’na da Şifa Aslan, Çağdaş Polili, Ahmet Karagözlü ve Bahar Yandaş seçildi.

Dünkü toplantıda, faaliyet ve mali raporlar da aklandı.