Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği: "Belediyelerin birleşmesini kabul etmiyoruz"

Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin Mağusa Belediye’si ile birleştirilmesinin asla kabul edilemeyeceğini belirtti.
Dernek Başkanı Nazenin Taşcıoğlu, Bedis Piknik Alanında yer alan Geleneksel Mart 9’u pikniğinde yaptığı konuşmada, Yeniboğaziçi Belediyesinin kapatılması veya Mağusa Belediyesi ile birleştirilmesinin bölge halkına hiçbir faydası olmayacağını, aksine zararı olacağını kaydetti.
Bedis Piknik Alanının da özelleştirmeye çalışıldığını ancak bölge halkının mücadelesi ile halkın buna izin verilmediğini belirten Taşçıoğlu, “Halka ait olan değerler, bölgenin belediyesi tarafından iyi idare edilerek değer kazanmıştır” dedi.
Taşçıoğlu ayrıca, Yeniboğaziçi Belediyesinin, sürdürülebilirlik ve yavaş yaşam felsefesini savunan CITTASLOW (Sakin Şehir) ağı üyesi olduğunu, bu uluslararası unvanın kaybedilmemesi verilen mücadelenin en büyük nedenlerinden olduğunu kaydetti.