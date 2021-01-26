 Yeniboğaziçi'nde kaçak yapılar yıkılıyor

Yeniboğaziçi Belediyesi, deniz ve kumsal ile teması olan kaçak yapıların yıkılmaya başlandığını açıkladı.

Yeniboğaziçi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, “Bir süre önce yapılan uyarıların ardından kamuya ait olan ortak yaşam alanlarının korunması amacıyla yıllardır kaçak ve izinsiz olarak bölgeyi işgal eden yapıların yıkılmaya başlandığı” belirtildi.

Yıkım çalışmalarına Silver Beach Plajından başlandığı kaydedilen açıklamada, “Tüm belde sınırları içerisindeki benzeri tüm yapıların yıkımına ve temizliğine devam edileceği; halka ait sahil ve denizlerin temiz, düzenli ve doğal güzelliklerin korunacağı şekilde yeniden halkın kullanımına kazandırılmasının amaçlandığı” belirtildi.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, göreve geldiği günden itibaren kamu arazilerinin ve sahil arazilerinin birçoğunun halka geri kazandırılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Zurnacılar, amaçlarının gelecek nesillere daha yaşanabilir kentler bırakılmak, ortak yaşam alanlarına sahip çıkılmak, korumak ve doğasına uygun tarzda geliştirilmesini, tüm toplum tarafından adil şekilde kullanılmasını sağlamak olduğunu ifade etti.