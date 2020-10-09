Yeniboğaziçi'nde karavanda yangın

Yeniboğaziçi'nde bulunan Salamis Kamp Alanı içerisinde, Adnan Acar'a ait karavanda, jeneratörün düzensiz elektrik vermesi sebebiyle yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 13.40 sıralarında meydana gelen yangına polis itfaiye ekipleri ve Yeniboğaziçi Belediyesi’ne ait tanker tarafından müdahale edildi.

Yangın sonucu, Adnan Acar'a ait karavan tamamen, Adem Dağlı'ya ait karavan ise kısmen yanarak zarar gördü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.