Yeniboğaziçi ve Gazimağusa'da uyuşturucu

Yeniboğaziçi’nde dün saat 10.00 sıralarında ormanlık alanda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, İ.D’nin (E-32)' kullandığı araçta yolcu olarak bulunan B.L (K-33) polisi fark etmesi üzerine yanında bulundurduğu 11 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucuyu yere attığı tespit edildi.

Polis açıklamasına göre, bahse konu araçta yaklaşık 4 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ve içinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulunan bir ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Öte yandan

Yeniboğaziçi’nden Gazimağusa istikametine doğru seyreden O.K’nin (E-25) kullanımındaki aracın dün saat 17.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulmak istemesi üzerine araçta yolcu olarak bulunan T.C.A’nın (E-26) tasarrufunda bulundurduğu, 3 gr. ağırlığında, içerisinde hintkeneviri yağı türü uyuşturucu madde bulunan paketleri yol kenarına atarak olay yerinden kaçtığı bildirildi.

Akabinde söz konusu araç durdurularak yapılan aramada, içinde yaklaşık 1 gr hintkeneviri yağı türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan cam şişe, bir elektronik sigara bulundu.

Bahse konu şahıslar ile yine araçta yolcu olarak bulunan A.T. (K-20) tutuklandı.

Gazimağusa’da dün akşam 20.30 sıralarında, İ.R.İ.A. (E-20)’nın kalmakta olduğu yurt odasında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulundu.

Polis açıklamasında, bahse konu şahsın tutuklandığı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2019, 17:34