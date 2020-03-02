Yeniden Başkanlığa seçildi

Diyabet Derneği’nin Genel Kurulu yapıldı. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Thalassemia salonunda gerçekleşen Genel Kurul toplantısında Caner Arca’nın yeniden başkanlığa seçildiği bildirildi.

Dernekten verilen bilgiye göre, faaliyet ve mali raporların görüşülüp aklandığı genel kurulda yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri seçildi.

Yeni seçilen kurul üyeleri genel kurulun ardından toplanarak görev bölümü yaptı.

Diyabet Derneği’nin yeni yönetim kurulu şöyle oluştu:

Caner Arca Başkan

Dr. Tomris Mahirel Genel Sekreter

Yeşim Yücel Örgütlenme Sekreteri

Handan Bilgehan Mert Eğitim Sekreteri

Güven Arca Mali Sekreter

Tülin Köseoğlu Sosyal Faaliyet Sekreteri

Gizem Oymacı Basın yayın Sekreteri

Gülsün Rüstem Faal üye

Mustafa Bilgehan Faal üye