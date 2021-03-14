Yeniden Başkanlığa seçildi

Hasan Yılmaz Işık, KKTC Tüketiciler Derneği’nin başkanlığına yeniden seçildi.

Tüketiciler Derneği tarafından yapılan yazılı açıklama göre, derneğin 12’inci Olağan Genel Kurul toplantısı Lefkoşa’da geçtiğimiz cuma günü saat 15.00’te dernek lokalinde yapıldı. Genel Kurul toplantısında derneğin faaliyet ve mali raporun onaylanmasının ardından yeni yönetim kurulu başkanı ve üyeleri seçildi.



Açıklamada, cuma günkü genel kurul toplantısında, Tüketiciler için Kaliteli Yaşam Derneği Başkanı Ahmet Yıldırım ve Tüketici Bilinci ve Hakları Derneği Başkanı Nuray Kemal’in de Tüketiciler Derneği’ne katılmış olduğu da belirtildi.Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yeniden Hasan Yılmaz Işık seçildiği belirtilen açıklamada, diğer yönetim kurulu üyelerinin isimleri şöyle sıralandı: “Başkan Yardımcısı Fehmi Oktay, Genel Sekreter Ahmet Yıldırım, Genel Sekreter I. Yardımcısı Şakir Alemdar, Genel Sekreter II. Yardımcısı Canan Sezenler, Mali Sekreter Sevinç Kaymakamtorunları ve Halkla İlişkiler Sekreteri Canev Oktay.”