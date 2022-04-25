Yeniden kurulan UBP - DP - YDP koalisyon hükümeti kktc'nin 27'nci hükümeti...

KKTC tarihinin en kısa ömürlü hükümeti olarak kayıtlara geçen Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Koalisyon Hükümetinin istifasının ardından bugün yeniden kurulan ve aynı partilerden oluşan hükümet, ülkenin 27’nci hükümeti oldu.

UBP – DP – YDP Hükümeti, KKTC’nin 15’inci başbakanı ünvanına sahip olan ve ilk başbakanlık görevini, 5 Kasım 2021’de kurulan UBP – DP hükümetinde üstlenen UBP Genel Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu başkanlığında kurulan üçüncü hükümet oldu. UBP – DP – YDP Hükümeti kabinesinde, yine Başbakanlık dahil 9 bakanlık UBP’de, 1 bakanlık DP’de, 1 bakanlık ise YDP’de bulunuyor.

Buna göre, Başbakan Faiz Sucuoğlu (UBP), Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP), Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren (UBP), Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu (UBP), Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu (UBP), İçişleri Bakanı Ünal Üstel (UBP), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı (YDP), Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu (UBP), Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz (UBP), Sağlık Bakanı Ali Pilli (UBP), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy (UBP) oldu.

3’ÜNCÜ SUCUOĞLU HÜKÜMETİ

Geçmiş hükümetlerde Turizm Bakanı, Sağlık Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı görevlerinde bulunan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, üçüncü kez başbakanlık koltuğuna oturdu.

Bugüne kadar UBP’den 7, CTP’den 6 ve DP’den 1 kişi başbakanlık koltuğuna otururken, Faiz Sucuoğlu 8’inci UBP’li başbakan oldu.

KKTC’de bugüne kadar sırasıyla Mustafa Çağatay (UBP), Nejat Konuk (UBP), Hakkı Atun (DP), Mehmet Ali Talat (CTP), Ferdi Sabit Soyer (CTP), Derviş Eroğlu (UBP), İrsen Küçük (UBP), Sibel Siber (CTP), Özkan Yorgancıoğlu (CTP), Ömer Soyer Kalyoncu (CTP), Hüseyin Özgürgün (UBP), Tufan Erhürman (CTP), Ersin Tatar (UBP), Ersan Saner (UBP) başbakanlık görevinde bulundu.

Eski başbakanlardan Mehmet Ali Talat, Derviş Eroğlu ve Ersin Tatar, siyasi kariyerlerinde Cumhurbaşkanlığı görevini de yürüttü. En uzun süreyle görev yapan Başbakan ise aynı zamanda 3. Cumhurbaşkanı sıfatı da taşıyan Derviş Eroğlu oldu. Eroğlu, 19 Temmuz 1985 -1 Ocak 1994; 16 Ağustos 1996 - 13 Ocak 2004 ve 4 Mayıs 2009-17 Mayıs 2010 tarihleri arasında başbakanlık yaptı.

İKİNCİ SUCUOĞLU HÜKÜMETİ “EN KISA ÖMÜRLÜ” HÜKÜMET OLDU

Sucuoğlu ilk olarak 5 Kasım 2021’de UBP – DP hükümetini ve 21 Şubat 2022’de ise UBP – DP – YDP Hükümetini kurmuştu. 21 Şubat’ta kurulan ve 20 Nisan’da istifasının onaylanması ile sona eren 59 günlük UBP – DP – YDP ise KKTC’nin en kısa ömürlü hükümeti olarak kayıtlara geçti.

KABİNEDE 1 İSİM DEĞİŞTİ; KADIN BAKAN YOK…

Kadın bakanın bulunmadığı UBP – DP – YDP Hükümeti kabinesinde, önceki hükümetin kabinesinden sadece bir isim değişti.

UBP Lefkoşa Milletvekili Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı görevine getirilirken, önceki hükümetin Maliye Bakanı Sunat Atun kabinede yer almadı.

EN GENÇ OĞUZ İLE AMCAOĞLU, EN YAŞLI ERTUĞRULOĞLU…

60 yaşındaki Faiz Sucuoğlu başkanlığındaki yeni kabinedeki en genç isimler 1966 doğumlu, 56 yaşındaki Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve en yaşlı isim ise 1953 doğumlu, 69 yaşındaki Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu oldu.

Öte yandan, 23 Ocak Pazar günü yapılan milletvekilliği erken genel seçiminde 5 parti Meclis’e girmeye hak kazanmış, UBP yüzde 39.54 oy alarak 24, CTP yüzde 32.04 oy alarak 18, DP yüzde 7.41 oy alarak 3, HP yüzde 6.68 oy alarak 3 ve YDP yüzde 6.39 oy alarak 2 milletvekili çıkarmıştı. UBP – DP – YDP Hükümeti, 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’nin 29 sandalyesine sahip…

Cumhuriyet Meclisi’ne seçilen 50 milletvekili, 7 Şubat’ta ant içerek göreve başlamıştı.

BAKANLAR KURULU LİSTESİ MECLİS’TE OKUNDU

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre başkanlığında bugün toplanan genel kurulda UBP – DP – YDP hükümetinin Bakanlar Kurulu listesi okundu, Hükümet programı ise yine bugün 14.30’da yapılacak Olağanüstü Birleşimde okunacak.

Programın Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasından sonra güvenoyuna başvurulacak. Güvenoyu için görüşmeler, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlayacak ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılacak.