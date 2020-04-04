Yenierenköy Belediye Başkanı: "Enerji ve Ekonomi Bakanlığı uyuma...Maske bulamıyoruz"

Koronavirüsün dünya genelinde yayılmasıyla ülkemizde de maskelerin tanesi 5 liraya kadar çıkıp karaborsaya düşünce Yenierenköy Belediye başkanı Emrah Yeşirırmak sosyal medya hesabından sert eleştiride bulundu.

Yeşilrmak; Enerji ve Ekonomi bakanlığına seslenerek " Enerji ve ekonomi bakanlığı uyuma!!!, Çalışanlarımıza tulum ve maske bulamıyoruz"diyerek maske fiyatlarının yüksek olduğunu dile getirdi.Denetim konusuna vurgu yaparak,bu işe bir an önce el atılmasını talep etti.

İşte o paylaşımı;

Enerji ve ekonomi bakanlığı uyuma!!!

Çalışanlarımıza tulum ve maske bulamıyoruz.

Maske 4.5TL

Tulum 110TL

Üstelik tulum da tek kullanımlık.

Corona virüs adamıza gelmeden önce;

Maske 0.36 Krş

Tulum 24TL

Denetimi olsun yapallim.

Bu arada fırsatçılar bu memleletin evlâdı değildir. Böylesine olağanüstü bir durumda bile vatandaşımız cebindeki parayı düşünen insan bizden değidir.

Çok açık ve net.

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2020, 10:06