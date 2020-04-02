Yenierenköy Belediye Başkanı, kampanya başlattı maaşının yarısını bağışladı

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, karantinaya alınan bölge için yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu ve hesap numaralarını paylaştı.Yeşilırmak,ayni zamanda maaşının yarısını Yenierenköy bölgesi için bağışladı.

İşte o mesajı;

Karantinaya alınan bölgemiz ile ilgili yardım kampanyası başlatıyoruz.

Yıllarca ihmal edilen ve üvey evlat muamelesi gören bölgemiz bugünlerde çok zor günlerden geçiyor. Ekonomik olarak zaten zayıf olan bölgemiz bu zor süreçte tamamen çökmüştür.

Vatandaşlarımızın malzeme, gıda ve ilaç ihtiyaçlarını karşılamak için Yenierenköy Belediyesi olarak bağış kampanyasını başlattık. Gün birlik olma günüdür, gün dayanışma günüdür, gün birlikte el ele verme günüdür. Detayları sizinle paylaşacağım.

#hade #elele

Not: Bu ay alacağım maaşın yarısını bölgemiz için bağışlıyorum. İlk bağış benden