Yenierenköy Belediye Başkanı Yeşilırmak'tan sert tepki

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, sosyal medya hesabından açıklama yaparak şahsi aracı ve 3 kardeş olarak satın aldıkları arazi ile ilgili yapılan eleştirilere sert sözlerle yanıt verdi.

Yeşilırmak şunları kaydetti:

"Kendi alın terimle aldığım ÖZEL aracımı sırf belediyemizde araç tasarufu sağlamak için kullandığım için eleştirilmek gerçekten çok ayıp!!! Yenierenköy Belediyesinin hizmet vermediğini söyleyip paraların nereye gittiğini sormak art niyettir, acizliktir!! Bölge de ot böcek olduğunu söylemek benden önce çalışanlarıma hakarettir!! Benim hayatım boyunca hiç arazim olmadı, yıllarca çalıştım ve ilk defa 3 kardeş bir araya gelerek 3 dönüm arazi satın aldık, bunun içinde köyümüzün Kooperatifinden 110.000TL borçlandım. ( Aldığım arazi de deniz kenarında değil, köy içindendir )

"Bölgedeki satışa sunulan arazileri nasıl alıyor? " demek ŞEREFSİZLİK ve ADİLİKTİR!!

Çalmadan, çırpmadan, yolsuzluk yapmadan, şerefimizle ve onurumuzla bu halk iradesini şahsıma verdi. En büyük görevlerimden bir tanesi bu iradeye leke sürdürmemektir. Göreve geldiğim günden bugüne kadar Yenierenköy Belediyesi eğer bugün ayaktaysa bizim onurlu duruşumuz ve vatandaşlarımız sahip çıkmasıyla ayaktadır. Anlaşılan vatandaşlarımız ödediği her kuruşu geri hizmet olarak vermemiz zorunuza gitti. 3 sene daha zorunuza gidecek o zaman...

Son olarak mesajlarıyla destek çıkan vatandaşlarıma ve arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim.

Şikayet edeni de Allah'a havale ediyorum..."