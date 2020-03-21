Yenierenköy Belediye Başkanı Yeşilırmak, yardım çağrısında bulundu

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, adaya kaçak olarak gelen 175 sığınmacı için sosyal medya hesabından yardım çağrısından bulundu. Yeşilırmak, 69 çocuk sığınmacı olduğunu ve çocuklar için kıyafetlere ihtiyaç duyulduğunu duyurdu.

İşte Emrah Yeşilırmak'ın çağrısı;

ÇOKÖNEMLİ!

Tüm belde halkımıza duyurulur;

Dün deniz kara sularımızdan 175 Suriye uyruklu vatandaş bölgemize yasa dışı yollardan giriş yapmıştır! Aralarında 70'a yakın çocuk var ve kıyafetleri ıslak : ( 1 aylık çocuk bile var...

Sizlerden ricam elinizdeki çocuk kıyafetlerinden bu çocuklarımıza bağış yapmanız. Saat 10:00'da Yenierenköy Belediye binasında bağışlar toplanacaktır.

İrtibat numaraları:

Dursun Bulut: 0542 853 55 47

Pınar Selengin: 0542 884 69 68