Yenierenköy'de son durum

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, sabah saatlerinde bölgede olumsuz yönde etkili olan sağanak yağış ve doludan dolayı birçok vatandaşın, üreticinin, hayvancının ve çiftçinin büyük zarara uğradığını kaydetti.

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak yaptığı yazılı açıklamada, halka geçmiş olsun dileklerini iletti

Beldiyeden yapılan açıklamaya göre köylerde incelemelerde bulunan Yeşilırmak, ciddi çalışmalar neticesinde ve alınan tedbirler sayesinde büyük yaralar açılmadan bir felaketin önünde durulduğunu kaydetti.

Yeşilırmak, vatandaşların zarar ziyanının karşılanması için tüm ilgili bakanlık ve birimlerin çalışma yapmasının bölge için elzem olduğunu belirterek, vatandaş ve üreticiye destek verilmesi için konunun takipçisi olacağını söyledi.

Yaşanan doğal afetten dolayı tüm halka geçmiş olsun dileklerini yineleyen Yeşilırmak, olumsuz hava şartlarından dolayı vatandaşların hem kendilerini hem de ailelerini korumak için bilinçli davranmaları ve tedbiri elden bırakmamaları gerektiğini kaydetti.