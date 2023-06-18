Yenierenköy-Yeşilköy ana yolundaki kazada yaşamını yitiren kişinin kimliği belirlendi

Yenierenköy-Yeşilköy ana yolunda dün akşam meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün Gelincik'te sakin 41 yaşındaki Kenan Akbaş olduğu açıklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre dün 21.00 sıralarında, Yenierenköy-Yeşilköy ana yolunun 2-3 kilometreleri arasında, Muzaffer Yıldırım (E-30), yönetimindeki HS 901 plakalı salon araç ile Yenierenköy istikametinden Yeşilköy istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce önünde aynı istikamete doğru seyretmekte olan Hasan Çetin (E-34) yönetimindeki NH 661 plakalı ATV aracı sağlayıp geçtiği esnada, o esnada Yeşilköy istikametinden Yenierenköy istikametine doğru kendi şeridi içerisinde seyretmekte olan Kenan Akbaş (E-41) yönetimindeki plakası meçhul motosiklete çarptı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Gelincik’te sakin Kenan Akbaş olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada hafif şekilde yaralanan HS 901 plakalı araç sürücüsü Muzaffer Yıldırım, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Yürütülen soruşturma kapsamında, HS 901 plakalı araç sürücüsü Muzaffer Yıldırım ve NH 661 plakalı araç sürücüsü Hasan Çetin tutuklandı.