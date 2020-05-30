Yer yer hafif sağanak yağmur var

Meteoroloji Dairesi bugün havanın yer yer hafif sağanak yağmurlu olmasının beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 30 Mayıs Cumartesi günkü hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 3 derece altında seyretmesi, rüzgarın ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bugün havanın az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, yer yer hafif sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 22-28 derece dolaylarında seyredecek.

Başkent Lefkoşa’da sıcaklığın 27 derece olması bekleniyor.