Yer yer kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarına kadar yağışların yer yer kuvvetli olacağını duyurarak, yaşanabilecek olumsuzluklar için vatandaşları ve yetkilileri uyardı.

Son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün saat 14.00’ten yarın 14.00’e kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21 - 50 kg/m²) olması bekleniyor.