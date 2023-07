Yerel Altyapı Projesi (LIF) kapsamında COVID-19 teşhis ve sürveyansı için son teknoloji ürünü laboratuvar ekipmanları tedarik edildi

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Yerel Altyapı Projesi (LIF) kapsamında KKTC'ye COVID-19 teşhis ve sürveyansı için son teknoloji ürünü laboratuvar ekipmanlarının tedarik edildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, 300 bin Euro değerindeki bu yatırım, teşhis hizmetlerinin mevcut kapasitesini ve kalitesini artıracak ve daha hazırlıklı olunmasını sağlayacak.

Verilen bilgiye göre, tedarik edilen temel ekipmanlar arasında, yeni nesil bir dizileme cihazı da yer alıyor.

Bu ilave, COVID-19 virüsündeki herhangi bir mutasyonun tespit ve teyit edilmesini büyük ölçüde geliştirecek, ortaya çıkan varyantlara doğru ve zamanında müdahale edilmesini sağlayacak.

Avrupa Komisyonu Reform Genel Müdürlüğü Kıbrıs Çözüm Desteği Birimi Direktör Yardımcısı ve Birim Başkanı Kjartan Björnsson, bu kapsamlı ekipman paketinin sağlık çalışanlarının teşhis yeteneklerini güçlendirerek doğru ve zamanında değerlendirme yapmalarını sağlayacağına işaret etti.

Björnsson, "Bu finansman, Kıbrıs Türk toplumundaki sağlık çalışanlarının teşhis yeteneklerini daha da arttırmak ve adanın nihai hedef olan yeniden birleşmeye her açıdan hazır olmasını sağlamak açısından önem taşımaktadır" dedi.

UNDP Kıbrıs Ofisi Başkanı Jakhongir Khaydarov ise "Kıbrıs Türk toplumunda COVID-19 teşhis ve sürveyans kapasitesinin artırılmasına katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Yeni Nesil Dizileme cihazı da dahil olmak üzere gelişmiş laboratuvar ekipmanlarının satın alınması, virüsle mücadele ve halk sağlığının korunmasına yönelik ortak çabalarımızda önemli bir adımı temsil ediyor” dedi.

Açıklamaya göre, bu fon, QIAstat-Dx analiz cihazının yanı sıra 60 QIAstat-Dx SARS-CoV-2 Solunum Yolu Paneli, 17 QIAstat-Dx Menenjit/Ensefalit Paneli, 9 QIAstat-Dx Viral Veziküler Paneli, 1 Bugbox anaerobik iş istasyonu, Eppendorf Research® plus pipetler, 1 Pipet karuseli, 1 A9 Plus Hava temizleyici, Milli-Q Direct 16 plus 60 LİTRE PE REZERVUARI, 1 MiSeq Sistemi, 30 MiSeq Reaktif Kiti v3 (600 döngü), 1 COVIDSeq Pozitif Kontrol ve 15 Illumina COVIDSeq v4 Primer Havuzu da dahil olmak üzere son teknoloji ürünü laboratuvar ekipmanlarının satın alınmasını sağladı.

Mikrobiyoloji laboratuvarı ve çocuk yoğun bakım servisinin yenilenmesi için 1.6 milyon Euro değerinde bir AB finansmanı tahsis edileceği belirtilen açıklamada. "Bbu sayede hayati önem taşıyan sağlık tesislerinin en yüksek standartlara uygun hale getirilmeleri ve hastalara en iyi bakımı sağlayacak donanıma sahip olmaları sağlanacak" denildi.