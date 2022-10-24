Yerel secime 18 belediyeyle gidilecek

Anayasa Mahkemesi, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa’yla ilgili yürütmenin durdurulması talebini oy çokluğuyla reddetti. Buna göre, 25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimlere 18 belediyeyle gidilecek.

Anayasa Mahkemesi, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), belediye sayısının 28’den 18’e düşürülmesini öngören Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa ile ilgili yürütmenin durdurulması talebiyle 19 Eylül’de açtığı davaya ilişkin kararını bugün açıklandı.

Anayasa Mahkemesi, söz konusu yasanın 11’inci maddesine göre sadece 4’üncü ve 6’ncı maddelerin, Resmi Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girdiğini ve şu anda yürürlükte olduğunu belirterek, kararın sadece bu maddelere ilişkin alındığını, diğer kararların yürürlükte olmamasından dolayı ara emrine gerek olmadığını bildirdi.

5 Yüksek Mahkeme yargıcının 4'ü söz konusu maddelerde Anayasa’ya aykırılık tespit etmezken, 1 yargıç maddelerin Anayasa’ya aykırı olduğu yönünde görüş belirtti.

-Karar, oy çokluğuyla alındı.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Covid-19 pozitif olmasından dolayı duruşmaya çevrim içi olarak katıldı.

Söz konusu maddelerin Anayasa’ya uygun olduğunu dile getiren karar, Yüksek Mahkeme Yargıcı Tanju Öncül tarafından okundu. Yüksek Mahkeme Yargıcı Gülden Çiftçioğlu ise maddelerin Anayasa’ya uygun olmadığı yönündeki kararını okudu.

Yargıç Öncül, belediyelerin tüzel kişiliğinin seçimle kazanılacağını vurgulayarak, söz konusu maddelerde yürütme bakımından hukuka aykırılık açıkça görülmediğini belirterek, yürütmenin durdurulmasına yönelik bir emir verilmemesini uygun bulduklarını açıkladı.

Yargıç Çiftçioğlu ise, söz konusu maddelerin yarattığı belirsizlik ve çelişkilere değinerek, söz konusu maddelerin, derin bir inceleme gerektirmeksizin, Anayasa’nın 1’inci, 113’üncü ve 119’uncu maddelerine aykırı olduğuna inandığını söyledi.

-18 belediye ve belediyelere bağlı yerleşim yerleri

Cumhuriyeti Meclisi'nin 24 Ağustos 2022 tarihli Sekizinci Olağanüstü Birleşiminde oy çokluğuyla kabul edilen "Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa" Resmi Gazete’de 7 Eylül’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa’ya göre, 18 belediye ve belediyelere bağlı yerleşim yerleri şu şekilde:

1-Lefkoşa Türk Belediyesi (9 köy) - Lefkoşa, Eylence, Büyük Kaymaklı, Haspolat, Hamitköy, Kızılbaş, Ortaköy, Küçük Kaymaklı, Aydemet

2-Gazimağusa Belediyesi (4 köy) - Yukarı Derinya, Gazimağusa, Tuzla, Mutluyaka

3-Girne Belediyesi (9 köy) - Beylerbeyi, Doğanköy, Ozanköy, Karakum, Girne, Zeytinlik, Karaman, Edremit, Karaoğlanoğlu

4-Güzelyurt Belediyesi (14 köy) – Yukarı Bostancı, Aşağı Bostancı, Güneşköy, Aydınköy, Akçay, Zümrütköy, Şahinler, Gayretköy, Serhatköy, Mevlevi, Yuvacık, Güzelyurt, Yayla, Kalkanlı

5-İskele Belediyesi (22 köy)- Kuzucuk, Ötüken, Aygün, Boğaziçi, Sınırüstü, İskele, Bahçeler, Boğaztepe, Boğaz, Altınova, Ağıllar, Topçuköy, Yarköy, Kalecik, Kurtuluş, Turnalar, Ardahan, Mersinlik, Ergazi, Kaplıca, Kilitkaya, Tuzluca

6-Lefke Belediyesi (22 köy)- Aşağı Kurtboğan, Taşpınar, Taşköy, Madenliköy, Lefke, Doğancı, Gaziveren, Cengizköy, Çamlıköy, Bağlıköy, Gemikonağı, Yedidalga, Bademliköy, Ömerli, Şirinköy, Yağmuralan, Süleymaniye, Günebakan, Yeşilırmak, Denizli, Yeşilyurt, Erenköy

7-Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi (22 köy)- Değirmenlik, Kalavaç, Beyköy, Yeniceköy, Cihangir, Çukurova, Gökhan, Demirhan, Mineraliköy, Düzova, Balıkesir, Meriç, Kırklar, Gaziköy, Dilekkaya, Yiğitler, Kiracıköy, Gaziler, Dereliköy, Akıncılar, Erdemli, Kırıkkale

8-Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi (20 köy)- Sadrazamköy, Koruçam, Kayalar, Geçitköy, Çamlıbel, Kozan, Alemdağ, Malatya, Ilgaz, İncesu, Lapta, Alsancak, Yeşiltepe, Akdeniz, Tepebaşı, Karpaşa, Özhan, Hisarköy, Kılıçarslan, Karşıyaka

9-Erenköy-Karpaz Belediyesi (14 köy)- Gelincik, Ziyamet, Boltaşlı, Taşlıca, Derince, Esenköy, Yeşilköy, Avtepe, Adaçay, Kuruova, Kaleburnu, Sipahi, Yeni Erenköy, Dipkarpaz

10-Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi (10 köy)- Yedikonuk, Mehmetçik, Büyükkonuk, Kumyalı, Pamuklu, Sazlıköy, Çayırova, Bafra, Zeybekköy, Balalan

11-Geçitkale-Serdarlı Belediyesi (16 köy)- Nergisli, Pınarlı, Sütlüce, Geçitkale, Çamlıca, Gönendere, Tirmen, Yamaçköy, Arıdamı, Çınarlı, Mallıdağ, Görneç, Ergenekon, Serdarlı, Ulukışla, Kurudere

12-Mesarya Belediyesi (9 köy)- Akdoğan, Paşaköy, Vadili, İnönü, Korkuteli, Dörtyol, Pirhan, Turunçlu, Aslanköy

13-Gönyeli –Alayköy Belediyesi (7 köy)- Alayköy, Gönyeli, Kanlıköy, Türkeli, Yılmazköy, Gürpınar, İkidere

14-Yeniboğaziçi Belediyesi (8 köy)- Mormenekşe, Yeniboğaziçi, Atlılar, Sandallar, Muratağa, Alaniçi, Yıldırım, Akova

15-Çatalköy-Esentepe Belediyesi (6 köy)- Çatalköy, Esentepe, Arapköy, Beşparmak, Karaağaç, Bahçeli

16-Dikmen Belediyesi (13 köy)- Şirinevler, Dağyolu, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Taşkent, Aşağı Taşkent, Güngör, Pınarbaşı, Boğaz Köy, Ağırdağ, Kömürcü, Göçeri, Akçiçek

17-Tatlısu Belediyesi (1 köy)- Tatlısu

18-Beyarmudu Belediyesi (7 köy)- Beyarmudu, Düzce, İncirli, Türkmenköy, Köprülü, Çayönü, Güvercinlik.

-28 belediye

KKTC'de halen şu 28 belediye bulunuyor:

"Lefkoşa Türk, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, Gönyeli, Değirmenlik, Lapta, Lefke, İskele, Dikmen, Yeniboğaziçi, Yenierenköy, Alsancak, Beyarmudu, Çatalköy, Alayköy, Paşaköy, Mehmetçik, İnönü, Büyükkonuk, Akdoğan, Geçitkale, Serdarlı, Vadili, Dipkarpaz, Esentepe, Tatlısu, Akıncılar"

Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa'ya göre tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin Belediyeler Yasası'ndaki tüm yetki ve sorumlulukları 1 Aralık 2022 tarihine kadar aynen devam edecek. Tüzel kişiliği kaldırılan belediyelere ait mali kurallar 30 Kasım 2022 tarihinde sona erer. Tüzel kişiliği yeni oluşturulan belediyeler için geçerli olacak mali kurallar ise 1 Aralık 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2022, 15:15