Yerel seçimlerin 25 Aralık’ta yapılması önerisi komiteden geçerek, meclise sevk edildi

Yerel seçimlerin 25 Aralık 2022’de yapılmasına ilişkin karar önerisi komiteden oy birliğiyle geçerek, genel kurula sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti Seçimlerinin” 25 Aralık Pazar günü yapılmasına yönelik karar önerisini onayladı.

Komite bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na verilen ara sırasında “Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti Seçimlerinin 25 Aralık 2022 Tarihinde Yapılmasına İlişkin Karar Önerisi”ni görüşmek üzere toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre komite, söz konusu karar önerisini oybirliğiyle onaylayarak Genel Kurula sevk etti.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki komite toplantısına CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.