Yerel Yönetimler Raporu sunuldu

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) tarafından hazırlanan 2019 Yerel Yönetimler Raporu, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ne sunuldu.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2019 Yerel Yönetimler Raporu’nun, Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü İzleme ve Koordinasyon Daire Başkanı Levent Hızal tarafından, Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a sunulduğu bildirildi.

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü İzleme ve Koordinasyon Daire Başkanı Levent Hızal ve Cevdet Akgür tarafından hazırlanan raporun yayına hazırlanmasına Seval Paşa’nın katkı koyduğu da belirtildi.

Raporun, Belediyeler Birliği Yürütme Kurulunun gerçekleştireceği toplantıda belediye başkanlarının değerlendirmesine sunulacağı da açıklandı.