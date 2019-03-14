Yerel yönetimlerle işbirliği

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ni ziyaret etti.

Belediyeler Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, KTBB ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan Tolga Atakan’ın dün bir görüşme gerçekleştirdiği ve bakanlık ile yerel yönetimlerin iş birliği yapacağı kaydedildi.

Bakan Atakan’ı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Mahmut Özçınar, kamusal iş birliğinin çok önemli olduğunu, bunun geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Görüşmede, şehirlerarası yolların temizliği, trafik güvenliği ve yol kenarlarındaki trafik levha ve işaretleri ile ilgili iş birliği konusu değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, ilçe belediye başkanlarıyla önümüzdeki günlerde bir toplantı yapılması kararlaştırıldı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği binasını da gezen Bakan Tolga Atakan, buradaki trafik levha ve işaretlerini de yerinde inceledi.