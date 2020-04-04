Yerli 3 üründe limit üstü kalıntı tespit edildi, hasatları durduruldu

Tarım Dairesi 27 Mart – 2 Nisan tarihlerini kapsayan ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak analizeleri gerçekleşen gıda denetim sonuçlarını duyurdu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerden alınan 6 numunede imit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilmedi.

Yerli ürünlerden alınan 7 numuneden 3’ünde Limit Üstü Bitki Koruma kalıntısı tespit edildiği kaydedilen açıklamada, Ozanköy sakinlerinden Koray Kansu’ya ait salatalık ve patlıcanda ve Gazimağusa sakinlerinden Oktay Kara’ya ait kapya biberde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında söz konusu ürünlerin hasatlarının bir sonraki analizine kadar durdurulduğu ifade edildi.