Yerli ürünlerden 1 numunede limit üstü ilaç

Yerli ürünlerden 1 numunede limit üstü ilaç

Tarım Dairesi 14 - 20 Haziran tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ürünlerden birinde, yerli ürünlerde de bir numunede limit üstü ilaç  kalıntısına rastlandı. 
Açıklamada, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek elde edildiği kaydedildi. 
İthal ürünlerden, çeri domates, elma çeşitleri, armut çeşitleri,  üzüm çeşitleri , biber çeşitleri, kiraz, kuru fasulye, nar, pul biber çeşitleri ve besi yemi olmak üzere  33 numuneden 32 numune temiz çıkarken, bir numunede limit üstü ilaç  kalıntısına rastlandı.             
Yerli ürünlerden domates, biber çeşitleri, salatalık, kavun, şafuri kabak ,patlıcan ve patates olmak üzere 14 numuneden 13 numune temiz iken bir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığı bildirildi. 
SVS Tic. Ltd.ait armut (S.M ) firmanın  isteği üzerine menşeine iade edildi. 
Yeniboğaziçi  köyünde domates üretimi yapan Bekir Evcem'in ürününden alınan numunede pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu. 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Baharyolu

İthal

İsot Biber

Temiz

2

Baharyolu

İthal

Pul Biber

Temiz

3

Baharyolu

İthal

Pul Biber

Temiz

4

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kiraz

Temiz

5

SVS Tic. Ltd.

İthal

Üzüm Kardinal

Temiz

6

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

7

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

8

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

9

Köşe Tic Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

10

Köşe Tic Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

11

Köşe Tic Ltd.

İthal

Üzüm Kardinal

Temiz

12

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Akça

Temiz

13

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Akça

Temiz

14

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Menşeine İade

15

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kiraz

Temiz

16

SVS Tic. Ltd.

İthal

Yeşil Acı Biber

Temiz

17

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

18

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Yeşil Cin Biber

Temiz

19

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

20

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

21

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

22

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Kiraz

Temiz

23

Halil Kasap Paz.

İthal

Kiraz

Temiz

24

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

25

Pınarlı Koop.Ltd

İthal

Beşyem Manolya Besi Yemi

Temiz

26

Onan Ltd.

İthal

Kuru Fasulye

Temiz

27

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Beyaz Üzüm

Temiz

28

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

29

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

30

Erkan Gök

İthal

Kiraz

Temiz

31

SVS Tic. Ltd.

İthal

Nar

Temiz

32

ORC Foods Ltd.

İthal

Kiraz

Temiz

33

ORC Foods Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

34

Adnan Canlısoy

Akdeniz

Kavun

Temiz

35

Adnan Canlısoy

Akdeniz

Biber

Temiz

36

Adnan Canlısoy

Yayla

Şafuri Kabak

Temiz

37

Mehmet Yoran

Bostancı

Salatalık

Temiz

38

Cemal Uluşan

Bostancı

Patates

Temiz

39

Ali Kandullu

Aydınköy

Salatalık

Temiz

40

Caner Safel

Alsancak

Sivri Biber

Temiz

41

Hürü Özer

Mormenekşe

Salatalık

Temiz

42

Hürü Özer

Mormenekşe

Domates

Temiz

43

Halil Durmaz

Yeniboğaziçi

Patlıcan

Temiz

44

Halil Durmaz

Yeniboğaziçi

Dolma Biber

Temiz

45

Bekir Evcem

Yeniboğaziçi

Kapya Biber

Temiz

46

Bekir Evcem

Yeniboğaziçi

Domates

Limit Üstü

47

Abdullah Göl

Yeniboğaziçi

Sivri Biber

Temiz

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