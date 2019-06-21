Yerli ürünlerden 1 numunede limit üstü ilaç

Tarım Dairesi 14 - 20 Haziran tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ürünlerden birinde, yerli ürünlerde de bir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

Açıklamada, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek elde edildiği kaydedildi.

İthal ürünlerden, çeri domates, elma çeşitleri, armut çeşitleri, üzüm çeşitleri , biber çeşitleri, kiraz, kuru fasulye, nar, pul biber çeşitleri ve besi yemi olmak üzere 33 numuneden 32 numune temiz çıkarken, bir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

Yerli ürünlerden domates, biber çeşitleri, salatalık, kavun, şafuri kabak ,patlıcan ve patates olmak üzere 14 numuneden 13 numune temiz iken bir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığı bildirildi.

SVS Tic. Ltd.ait armut (S.M ) firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yeniboğaziçi köyünde domates üretimi yapan Bekir Evcem'in ürününden alınan numunede pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu 1 Baharyolu İthal İsot Biber Temiz 2 Baharyolu İthal Pul Biber Temiz 3 Baharyolu İthal Pul Biber Temiz 4 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz 5 SVS Tic. Ltd. İthal Üzüm Kardinal Temiz 6 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 7 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz 8 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 9 Köşe Tic Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 10 Köşe Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 11 Köşe Tic Ltd. İthal Üzüm Kardinal Temiz 12 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Akça Temiz 13 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Akça Temiz 14 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Menşeine İade 15 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz 16 SVS Tic. Ltd. İthal Yeşil Acı Biber Temiz 17 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 18 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yeşil Cin Biber Temiz 19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 20 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz 21 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 22 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kiraz Temiz 23 Halil Kasap Paz. İthal Kiraz Temiz 24 Halil Kasap Paz. İthal Armut(S:M) Temiz 25 Pınarlı Koop.Ltd İthal Beşyem Manolya Besi Yemi Temiz 26 Onan Ltd. İthal Kuru Fasulye Temiz 27 Nuri Ersoy Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz 28 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz 29 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 30 Erkan Gök İthal Kiraz Temiz 31 SVS Tic. Ltd. İthal Nar Temiz 32 ORC Foods Ltd. İthal Kiraz Temiz 33 ORC Foods Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz 34 Adnan Canlısoy Akdeniz Kavun Temiz 35 Adnan Canlısoy Akdeniz Biber Temiz 36 Adnan Canlısoy Yayla Şafuri Kabak Temiz 37 Mehmet Yoran Bostancı Salatalık Temiz 38 Cemal Uluşan Bostancı Patates Temiz 39 Ali Kandullu Aydınköy Salatalık Temiz 40 Caner Safel Alsancak Sivri Biber Temiz 41 Hürü Özer Mormenekşe Salatalık Temiz 42 Hürü Özer Mormenekşe Domates Temiz 43 Halil Durmaz Yeniboğaziçi Patlıcan Temiz 44 Halil Durmaz Yeniboğaziçi Dolma Biber Temiz 45 Bekir Evcem Yeniboğaziçi Kapya Biber Temiz 46 Bekir Evcem Yeniboğaziçi Domates Limit Üstü 47 Abdullah Göl Yeniboğaziçi Sivri Biber Temiz