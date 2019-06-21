Yerli ürünlerden 1 numunede limit üstü ilaç

Tarım Dairesi 14 - 20 Haziran tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ürünlerden birinde, yerli ürünlerde de bir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.
Açıklamada, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek elde edildiği kaydedildi.
İthal ürünlerden, çeri domates, elma çeşitleri, armut çeşitleri, üzüm çeşitleri , biber çeşitleri, kiraz, kuru fasulye, nar, pul biber çeşitleri ve besi yemi olmak üzere 33 numuneden 32 numune temiz çıkarken, bir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.
Yerli ürünlerden domates, biber çeşitleri, salatalık, kavun, şafuri kabak ,patlıcan ve patates olmak üzere 14 numuneden 13 numune temiz iken bir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığı bildirildi.
SVS Tic. Ltd.ait armut (S.M ) firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.
Yeniboğaziçi köyünde domates üretimi yapan Bekir Evcem'in ürününden alınan numunede pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
Baharyolu
|
İthal
|
İsot Biber
|
Temiz
|
2
|
Baharyolu
|
İthal
|
Pul Biber
|
Temiz
|
3
|
Baharyolu
|
İthal
|
Pul Biber
|
Temiz
|
4
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kiraz
|
Temiz
|
5
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Üzüm Kardinal
|
Temiz
|
6
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
7
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
8
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
9
|
Köşe Tic Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
10
|
Köşe Tic Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
11
|
Köşe Tic Ltd.
|
İthal
|
Üzüm Kardinal
|
Temiz
|
12
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut Akça
|
Temiz
|
13
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut Akça
|
Temiz
|
14
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Menşeine İade
|
15
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kiraz
|
Temiz
|
16
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Yeşil Acı Biber
|
Temiz
|
17
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
18
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Yeşil Cin Biber
|
Temiz
|
19
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
20
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
21
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
22
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Kiraz
|
Temiz
|
23
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Kiraz
|
Temiz
|
24
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
25
|
Pınarlı Koop.Ltd
|
İthal
|
Beşyem Manolya Besi Yemi
|
Temiz
|
26
|
Onan Ltd.
|
İthal
|
Kuru Fasulye
|
Temiz
|
27
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Beyaz Üzüm
|
Temiz
|
28
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
29
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
30
|
Erkan Gök
|
İthal
|
Kiraz
|
Temiz
|
31
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Nar
|
Temiz
|
32
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Kiraz
|
Temiz
|
33
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
34
|
Adnan Canlısoy
|
Akdeniz
|
Kavun
|
Temiz
|
35
|
Adnan Canlısoy
|
Akdeniz
|
Biber
|
Temiz
|
36
|
Adnan Canlısoy
|
Yayla
|
Şafuri Kabak
|
Temiz
|
37
|
Mehmet Yoran
|
Bostancı
|
Salatalık
|
Temiz
|
38
|
Cemal Uluşan
|
Bostancı
|
Patates
|
Temiz
|
39
|
Ali Kandullu
|
Aydınköy
|
Salatalık
|
Temiz
|
40
|
Caner Safel
|
Alsancak
|
Sivri Biber
|
Temiz
|
41
|
Hürü Özer
|
Mormenekşe
|
Salatalık
|
Temiz
|
42
|
Hürü Özer
|
Mormenekşe
|
Domates
|
Temiz
|
43
|
Halil Durmaz
|
Yeniboğaziçi
|
Patlıcan
|
Temiz
|
44
|
Halil Durmaz
|
Yeniboğaziçi
|
Dolma Biber
|
Temiz
|
45
|
Bekir Evcem
|
Yeniboğaziçi
|
Kapya Biber
|
Temiz
|
46
|
Bekir Evcem
|
Yeniboğaziçi
|
Domates
|
Limit Üstü
|
47
|
Abdullah Göl
|
Yeniboğaziçi
|
Sivri Biber
|
Temiz