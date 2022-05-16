Yeşil Barış Hareketi deniz bırakılan atık sular konusunda yetkilileri göreve çağırdı

Barış Hareketi, İskele ve Gazimağusa’da denize bırakılan lağım suyu ile ilgili tüm kesimleri göreve çağırdı.

Dernekten yayımlanan açıklamada, eksik veya yetersiz atık su arıtma alt yapısı yüzünden kanalizasyon ve atık suların deniz ve su kaynaklarını kirlettiği, ilgili makamların kayıtsızlığı nedeni ile her geçen gün kirliliğin daha çok artarak içinden çıkılamaz bir hal aldığı savunuldu.

İskele’de kanalizasyon suyunun denize döküldüğünü gösteren görüntüler, Gazimağusa’da ise kanalizasyon atıklarından oluşan deniz kirliliği olduğu öne sürülen açıklamada, Güney Kıbrıs’a balık ihracatının Avrupa Birliği yetkilileri tarafından engellendiği de savunuldu.

Açıklamada, “Devletin bütün ilgili birimlerinin, yasaları çiğneyerek, ısrarla plansızlığı teşvik etmesi ve alkışlaması ürküntü verici boyutlardadır” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, “(Hükümet temsilcileri) adamızın en kıymetli sermayesi olan doğal güzelliklerini, kıyılarını ve denizlerini, bırakın korumayı, yarattıkları çarpık ilişkiler içerisinde adeta tahribatını körüklemektedirler. Sadece küçük zümrelerin bu kaynaklardan yararlanmasına olanak sağlayarak, birkaç kişiyi zengin ederken, halkın geri kalanına karşı her geçen gün gelecek hırsızlığı yaparak kamuya, yani hepimize ve çocuklarımıza ait doğal kaynakları sorgusuz sualsiz, sınırsızca tüketmektedir” denildi.

Açıklamada, Temel Sağlık Dairesi’nin de deniz suyu analizlerini düzenli olarak yapmadığı ve şeffaf olarak da halkla paylaşmadığı da ileri sürüldü.