Yeşil Barış Hareketi: “Yetkili makamlar tasarruf kaygısı taşımıyor”

Bugün 22 Mart Dünya Su Günü. Bu yılki tema da “Değişimi Hızlandırın” olarak belirlendi.

Yeşil Barış Hareketi, günle ilgili açıklamasında, dünyada yakın zamanda su krizi yaşanacağı konusundaki uyarıları hatırlatarak, ülkedeki yetkili makamların tasarruf kaygısı taşımadığını savundu, suyun kullanım, tüketim ve yönetim şeklinin değiştirilmesiyle fark yaratılabileceği, bu konuda herkese görev düştüğünü belirtti.

2030’a kadar herkes için su ve sağlıklı suya erişim hedefine ulaşma rotasından sapıldığının, milyarlarca insanın hâlâ güvenli suya ve tuvalete sahip olmadığının aktarıldığı açıklamada, “Değişimi hızlandırmak için hepimiz bir şeyler yapabiliriz ve yapmalıyız. Hatta alıştığımız refahı ve konforu sürdürebilmek istiyorsak bunu mutlaka yapmak zorundayız” ifadelerine yer verildi.

Su krizinin, sağlıktan açlığa, toplumsal cinsiyet eşitliğinden istihdama, eğitimden sanayiye ve afetlerden barışa kadar tüm önemli küresel konulardaki ilerlemeleri baltaladığının ifade edildiği açıklamada, “Milyarlarca insan ve sayısız okul, işyeri, sağlık merkezi, çiftlik ve fabrika, su ve sağlıklı suya erişime ilişkin insan haklarının hâlâ yerine getirilmesini bekleniyor” denildi.