Çevre eğitimine katkı koymak amacıyla “Yeşil Bilezik: Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Okur-Yazarlığı Projesi” hayata geçiriliyor.

Mağusa Kültür Derneği’nin Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projesinin tanıtımı 4 Mart’ta Fort Live Mağusa’da yapılacak.

Dernekten yayımlanan bildiride, Avrupa Birliği’nin Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen projeyle, çevre okuryazarı bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunulması hedeflendiği kaydedildi.

Üç yıllık proje kapsamında Mağusa bölgesindeki ilkokullarda, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerini ve çevreye yönelik tutumlarını belirlemek için anketler yapılacağı kaydedilen bildiride, elde edilecek verilerin eğitim materyali geliştirilmesi için kullanılacağı, daha sonra müfredat kapsamında, pilot bölge olarak belirlenen Mağusa’daki ilkokul ve lise öğrencilerine, ilkokul öğretmenlerine ve öğretmen adaylarına eğitimler sunulacağını kaydedildi.

Proje kapsamında, 900 ilkokul öğrencisi, 50 ilkokul öğretmeni, 50 öğretmen adayı ve 30 genç çevre gönüllüsüne eğitim verilmesi hedefleniyor. Proje boyunca “Yeşil Meslekler” ve Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” (SKH) ile ilgili farkındalık yaratacak eş zamanlı çalışmalar ve aktiviteler de yapılacağı belirtildi.

Proje boyunca çevre koruma ve iyileştirme çalışmaları, ağaçlandırma, sulak alanlar, asırlık zeytin ağaçlarının kurtarılması, çevre temizliği, geri dönüştürme, kompostlama, eko-bahçe yapımı, en eko-okul yarışması, çocuklara yönelik eğitici animasyonlar, çevre odaklı kamu spotları, mobil oyun tasarımı içerikli gibi pek çok çalışma ve eğitimler verilecek.