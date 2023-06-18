“Yeşil Okullar Projesi” kapsamında dereceye giren okullar açıklandı

Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen Yeşil Okullar, Yeşil Bayrak Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun da katıldığı törende Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Yardımcı Doç. Dr. İçim Çağıner Kavuklu, Uluslararası Final Üniversitesi Çevre Araştırmaları Merkezi Müdürü Koordinatörü Prof. Dr. Şerife Gündüz, Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı İbrahim Taşel ve Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan konuşma yaptı.

Ödül törenine “Doğaya çocuğun gibi bak” pankartıyla katılan Atleks Sanverler Ortaokulu öğrencisi Demir Salih Demirtaş, çevreyi korumakla ilgili hazırladığı metinlerden birini Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na verdi.

Yarışma, “Yeşil Okullar Projesi”, “Doğanın Savunucuları ve Yeşil Okullar” adı altında iki kategoride gerçekleştirildi.

“Doğanın Savunucuları” ödülleri kapsamında Türk Maarif Koleji, “Tükettikçe Tükeniyoruz!” başlıklı makale ile birinci oldu.

İkinciliği “Ülkemizde Bir Sıfır Atık Projesi: Sürdürülebilir Karşıyaka/Vaselia ‘Çöplerinize Talibiz’ Diyor” başlıklı makale ile Lapta Yavuzlar Lisesi aldı.

“Dünya Geleceğimiz için Plastiği Bırakıyor: Sen de katıl” başlıklı makale ile Levent Koleji, “Gençlerin Penceresinden Çevre Katliamı: AKSA” başlıklı makale ile İskele Evkaf Türk Maarif Koleji üçüncü oldu.

“Yeşil bayrak” kategorisi ödülleri ise şu okullara dağıtıldı:

“Lefkoşa; Alayköy İlkokulu, Levent Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu, Esin-Leman Lisesi, Sedat Simavi Meslek Lisesi, Lefkoşa Türk Maarif Koleji ve Atleks Sanverler Ortaokulu

Girne; Karaoğlanoğlu İlkokulu, Osman Necat Konuk Ortaokulu, Lapta Yavuzlar Lisesi, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Demokrasi ortaokulu

Gazimağusa; Şht Zeki Çorba Ortaokulu, Çanakale Ortaokulu

İskele; İskele Evkaf Türk Maarif Koleji ile Erenköy lisesi

Güzelyurt-Lefke; Lefke Gazi Lisesi ve Güzelyurt Kurtuluş Lisesi”