Yeşilırmak isyan etti: “El insaf! Ayıp!”

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Bankacılar Birliği’nin aldığı son kararı şiddetle kınadığını açıkladı.

Yeşilırmak’ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

“Lütfen Paylaşın! Sesimizi duysunlar!

Bankacılar Birliğinin son aldığı kararı ŞİDDETLE kınıyoruz!

– Neymis efendim banka taksitleri 3 ay ertelenecekmiş ancak faizler işlenmeye devam edecek-miş!!!

Ayıp be ayıp! Bu dönemde olsun elinizi taşın altına koyun ve vatandaşlarımıza sahip çıkın!

Aşağıda Devlet Planlama Örgütünün bankalarla ilgili 2019 verilerini paylaşıyorum.

2019 Bankaların Faiz Gelirleri 3 Milyar 883 Milyon ( Bu gelir KKTC bütçesinin yarısına denk gelmektedir )

2019 Bankaların Dönem Karı da 856 Milyon!!

El insaf! Ayıp!

Acilen Bakanlar Kurulu toplanarak bu konuya müdahale etmesi gerekir!

Hiç kimse ve hiç bir kurum devletin üstünde değildir.

Ekonomik olarak çöküşte olduğumuz bir dönemde borçlanan insanlara sahip çıkmak DEVLETİMİZİN görevidir…”