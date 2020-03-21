Yeşilırmak': "Tüm dünyaya insanlık dersi verdik"

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, bugün yaşanan mülteci olayı ile ilgili yapılan yardım ve desteğe teşekkür etti.

Yeşilırmak, şunları kaydetti:

"Bugün Dünyanin tanımadığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adamıza sığınan mülteciler konusunda tüm dünyaya İNSANLIK dersi vermiştir. Böyle bir memlekete ve böylesine güzel insanlara sahip olduğumuz için milyonlarca kez gurur ve onur duydum.

O kadar fazla yardım geldi inanın ne benim ne de Hasan Sadıkoglu başkanımın telefonları susmadı...

Kime nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum ve korkuyorum, unuttuğum bir insan olursa diye. Düşünün 1 çanta portakal alıp gelen bile oldu!

Böylesine zor günler geçirdiğimiz bir dönemde insanlarımız sel oldu ve yardıma koştu.

Yazacak o kadar çok fazla anı ve hikaye var ki inanın kelimeler yetersiz kalır.

Böylesine olağanüstü bir durumda bu süreci ve görevi laiki ile üstlenen İskele Belediye başkanı değerli dostum Hasan Sadıkoğlu başkanıma ve ekiplerine, onlara yardımcı olan Yenierenköy Belediyesi çalışanlarıma, Sağlık personellerine, Polis teşkilatımıza, kaymakamlığımıza, Belediye başkanlarıma, Din İşleri Dairemize, vakıflara, derneklere, adını sayamadığım sivil toplum örgütlerine, iş adamlarımıza ve gönüllü vatandaşlarımıza yürekten teşekkurlerimi sunuyorum ve en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Allah hepinizden razı olsun."