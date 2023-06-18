Yeşilırmak’taki yangın büyümeden kontrol altına alındı

Yeşilırmak’ta rüzgardan kopan elektrik tellerinin kıvılcım atması nedeniyle çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Polisten alınan bilgiye göre bugün saat 12.15’te Yeşilırmak köyünde Savaş Tepe mevkiinde rüzgarın etkisiyle kopan elektrik tellerinin kıvılcım atması sonucu yangın çıktı.

Yangın, Polis İtfaiye, Orman Dairesi ekipleri ile askeri personel ve köy halkının müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu yaklaşık bir buçuk dönümlük arazideki maki bitki örtüsü ve kuru otlar yandı.

Yanan alanda soğutma çalışmaları sürüyor.