Yeşilköy yasta… Mehmet Akın trafikte hayatını kaybetti

Yeşilköy’de dün gece meydana gelen trafik kazasında Mehmet AKIN hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün gece saat 23:30 sıralarında Yeşilköy anayolunda meydana gelen trafik kazasında 36 yaşındaki Mehmet AKIN ağır yaralandı.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Akın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kkaza, saat 23:30 sıralarında, Gazimağusa –Karpaz anayolu 54-55 km’ leri arasında Yeşilköy yolunda meydana geldi. Mehmet AKIN (E-36), kullandığı ET 150 plakalı salon araç ile Yerierenköy istikametinden Yeşilköy istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araba yolun solundan çıkarak önce trafik levhasına çarpıp ardından kontrolsüz bir şekilde savrularak takla attı.

Kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü Mehmet AKIN ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulamayarak yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2019, 08:57