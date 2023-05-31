Yeşilköy - Yenierenköy yol kavşağında trafik kazası...

Yeşilköy - Yenierenköy yol kavşağında akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, ikisi çocuk üç kişi yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldular.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 18.30 sıralarında, Yeşilköy - Yenierenköy Yol Kavşağında, Mehmet Akmanlar (E-66), yönetimindeki HT 059 plakalı araç ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği sırada kavşağa geldiği zaman anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce batı yönüne doğru dönüşe geçtiği sırada, o esnada anayol üzerinde Yenierenköy istikametine doğru seyreden Monica Sevda Türkmenilli (K-36) yönetimindeki KG 103 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan KG 103 plakalı araç sürücüsü Monica Sevda Türkmenilli ile araçta yolcu olarak bulunan Asena Ann Türkmenilli (K-8) ve Ayana Tomris Türkmenilli (K-6) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.